"УЗ" про атаку на локомотив в Ягодині: Мішенню російського дрона міг бути дипломатичний поїзд

В "Укрзалізниці" розкрили деталі атаки РФ на локомотив в Ягодині поблизу кордону з Польщею вранці 13 вересня.

Про це йдеться у повідомленні "УЗ", інформує Цензор.НЕТ.

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Пасажири потягів

У компанії розповіли, що незадовго до ураження локомотива на кордоні України і Польщі на станції Ягодин перебував дипломатичний поїзд, на борту якого були зокрема радники з питань безпеки кількох держав-членів Євросоюзу, колишні європейські очільники включно з експремʼєром Великої Британії Борисом Джонсоном.

В іншому поїзді, який перебував на станції Ягодин саме в момент цієї атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

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Евакуація за 15 хвилин до влучання

"Реактивний меш-дрон, який атакував локомотив на кордоні України та Польщі, був виявлений диспетчером Центральної моніторингової групи, і сигнал на евакуацію з потяга був даний буквально за 15 хвилин до влучання в локомотив", - йдеться у повідомленні.

Ймовірна ціль дипломатичний поїзд

В "Укрзалізниці" вважають, що цілком ймовірно, що мішенню цього російського дрона міг бути і дипломатичний поїзд, який вирушив зі станції раніше передбаченого для нього часу в межах перегляду графіків руху поїздів в режимі реального часу через постійну загрозу російських ударів.

У компанії заявили, що "Укрзалізниця" постійно корегує графіки руху потягів в залежності від того, які шляхи доступні та які заблоковані через удари.

"Численні спроби ворога атакувати цивільний рухомий склад продовжуються, тож наголошуємо на неухильному та швидкому дотриманні безпекових команд залізничників", - наголошується в заяві.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що вранці 13 вересня РФ атакувала локомотив пасажирського поїзда на Волині за 2 км від кордону з Польщею.

У потязі, локомотив якого сьогодні атакувала Росія, перебувала делегація міжнародних гостей: колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, один із провідних радників канцлера ФРН Фрідріха Мерца, а також дипломати, депутати Бундестагу, науковці та радники з питань національної безпеки з країн ЄС. Про це писало видання Spiegel.

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