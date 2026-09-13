У Навроцького відреагували на атаки РФ біля кордону з Польщею: "Постійно отримує інформацію"
У канцелярії польського президента запевнили, що Кароль Навроцький отримує повну інформацію щодо недільних російських ударів, завданих поблизу кордону з Польщею.
Про це пише видання Polsat News з посиланням на речника президента Польщі Рафала Лешкевича, інформує Цензор.НЕТ.
Моніторинг ситуації
За словами Лешкевича, президент Навроцький "постійно отримує інформацію про всі інциденти та події, пов’язані з безпекою Республіки Польща, від Чергової оперативної служби, що діє в Раді національної безпеки".
"Вона перебуває в контакті з Урядовим центром безпеки та іншими службами", – додав він.
Він наголосив, що Канцелярія президента буде оперативно інформувати про всі рішення президента.
Атака поблизу кордону з Польщею
Видання зазначає, що вранці польські системи виявили атаку десятка реактивних дронів "Герань-5" на заході України. Один із них ударив за 1 км від кордону з Польщею, інший — за 5 км.
Польські військові підняли у повітря винищувачі, а служби попередили про загрозу жителів прикордонних регіонів. Один із російських дронів атакував потяг сполученням Київ-Варшава перед кордоном із Польщею, інший — неподалік від пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин".
Водночас порушення кордону Республіки Польща не зафіксовано – повідомило до 10:00 Оперативне командування видів збройних сил після завершення операції.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що вранці 13 вересня РФ атакувала локомотив пасажирського поїзда на Волині за 2 км від кордону з Польщею.
- У потязі, локомотив якого сьогодні атакувала Росія, перебувала делегація міжнародних гостей: колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, один із провідних радників канцлера ФРН Фрідріха Мерца, а також дипломати, депутати Бундестагу, науковці та радники з питань національної безпеки з країн ЄС.
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