У Навроцкого отреагировали на атаки РФ возле границы с Польшей: "Постоянно получает информацию"

В канцелярии президента Польши заверили, что Кароль Навроцкий получает полную информацию о воскресных российских ударах, нанесенных вблизи границы с Польшей.

Об этом пишет издание Polsat News со ссылкой на пресс-секретаря президента Польши Рафала Лешкевича, сообщает Цензор.НЕТ.

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Мониторинг ситуации

По словам Лешкевича, президент Навроцкий "постоянно получает информацию обо всех инцидентах и событиях, связанных с безопасностью Республики Польша, от Дежурной оперативной службы, действующей в Совете национальной безопасности".

"Она находится в контакте с Правительственным центром безопасности и другими службами", — добавил он.

Он подчеркнул, что Канцелярия президента будет оперативно информировать обо всех решениях президента.

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Атака вблизи границы с Польшей

Издание отмечает, что утром польские системы зафиксировали атаку десятка реактивных дронов "Герань-5" на западе Украины. Один из них нанес удар в 1 км от границы с Польшей, другой — в 5 км.

Польские военные подняли в воздух истребители, а службы предупредили жителей приграничных регионов об угрозе. Один из российских дронов атаковал поезд, следующий по маршруту Киев-Варшава, перед границей с Польшей, другой — недалеко от пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин".

При этом нарушения границы Республики Польша не зафиксировано — сообщило к 10:00 Оперативное командование видов вооруженных сил после завершения операции.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что утром 13 сентября РФ атаковала локомотив пассажирского поезда на Волыни в 2 км от границы с Польшей.

В поезде, локомотив которого сегодня атаковала Россия, находилась делегация международных гостей: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, один из ведущих советников канцлера ФРГ Фридриха Мерца, а также дипломаты, депутаты Бундестага, ученые и советники по вопросам национальной безопасности из стран ЕС.

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