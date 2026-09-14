Удар России по пассажирскому поезду в Украине свидетельствует об отчаянии Путина, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российский удар по локомотиву пассажирского поезда в Украине у границы с Польшей 13 сентября свидетельствует об отчаянии лидера Кремля.

Об этом он сказал на брифинге с премьер-министром Словении Янезом Яншей, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция НАТО

По словам Рютте, Россия становится все более безответственной в продолжении своей войны в Украине.

"Вчерашний удар по пассажирскому поезду в Украине, недалеко от территории НАТО, показывает отчаяние Путина. Он думает, что может помешать нам поддерживать Украину, что он может подорвать наше единство. Он ошибается", — заявил генсек.

По его словам, ответ союзников будет заключаться в увеличении поддержки Украины, чтобы у нее было все необходимое для защиты.

Также Рютте подчеркнул, что НАТО сделает все возможное для защиты каждого сантиметра территории стран-членов Альянса.

В то же время он не прокомментировал возможность "закрыть небо" над Украиной.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что утром 13 сентября РФ атаковала локомотив пассажирского поезда на Волыни в 2 км от границы с Польшей.

В поезде, локомотив которого сегодня атаковала Россия, находилась делегация международных гостей: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, один из ведущих советников канцлера ФРГ Фридриха Мерца, а также дипломаты, депутаты Бундестага, ученые и советники по вопросам национальной безопасности из стран ЕС. Об этом писало издание Spiegel.

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