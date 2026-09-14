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Каллас об атаке на поезд УЗ: РФ стремится запугать западные страны, чтобы они прекратили поддержку Киева

Каллас о вступлении в ЕС: Конкретной даты для Украины пока нет

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас считает, что атака российских беспилотников на пассажирский поезд "Киев-Варшава" была направлена на то, чтобы запугать западные страны, поддерживающие Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на агентства AFP и Reuters.

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"Это, очевидно, направлено на то, чтобы запугать западные страны, чтобы они перестали поддерживать Украину и ездить туда для выражения поддержки", - сказала она в понедельник, 14 сентября.

"Я считаю, что мы должны поступать наоборот. Мы должны показать, что поддерживаем Украину и не боимся", - добавила Каллас, общаясь с журналистами во время визита в Финляндию.

Что этому предшествовало?

  • Утром 13 сентября РФ атаковала локомотив пассажирского поезда на Волыни в 2 км от границы с Польшей.
  • В поезде, локомотив которого сегодня атаковала Россия, находилась делегация международных гостей: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, один из ведущих советников канцлера ФРГ Фридриха Мерца, а также дипломаты, депутаты Бундестага, ученые и советники по вопросам национальной безопасности из стран ЕС. Об этом писало издание Spiegel.

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