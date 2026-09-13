Джонсон после атаки на поезд призвал предоставить Украине больше средств ПВО
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал предоставить Украине необходимые средства противовоздушной обороны и передать ей замороженные российские средства. Такое заявление он сделал после атаки на украинский локомотив, находившийся у польской границы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в социальной сети X.
Джонсон призвал усилить ПВО Украины
Борис Джонсон заявил, что атака на украинский локомотив является примером хаотичных ударов, которым Украина подвергается ежедневно, в частности по гражданской железнодорожной инфраструктуре.
Он также заявил, что, по его словам, Путин в настоящее время виновен в гибели 1700 сотрудников "Укрзализныци".
Бывший британский премьер призвал предоставить Украине необходимые средства противовоздушной обороны.
Кроме того, он выступил за разблокирование замороженных российских средств и их передачу Украине.
Экс-глава правительства Великобритании назвал сумму активов
Джонсон отметил, что в бельгийском банке хранится более 140 миллиардов евро замороженных российских средств. По его словам, в Лондоне также находится около 10 миллиардов фунтов стерлингов.
Великобритания могла бы взять на себя инициативу, добавил он.
Джонсон также заявил, что после трех дней пребывания в Украине убедился в ее будущей победе.
Он подчеркнул, что Украина победит, но закончить войну можно быстрее, если предоставить украинцам все необходимое.
- Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщало, что специальный поезд из Киева в направлении Польши остановили из-за угрозы атаки беспилотников. На борту поезда находились советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер, Борис Джонсон и другие европейские чиновники.
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