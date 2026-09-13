Джонсон после атаки на поезд призвал предоставить Украине больше средств ПВО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал предоставить Украине необходимые средства противовоздушной обороны и передать ей замороженные российские средства. Такое заявление он сделал после атаки на украинский локомотив, находившийся у польской границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в социальной сети X.

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Джонсон призвал усилить ПВО Украины

Борис Джонсон заявил, что атака на украинский локомотив является примером хаотичных ударов, которым Украина подвергается ежедневно, в частности по гражданской железнодорожной инфраструктуре.

Он также заявил, что, по его словам, Путин в настоящее время виновен в гибели 1700 сотрудников "Укрзализныци".

Бывший британский премьер призвал предоставить Украине необходимые средства противовоздушной обороны.

Кроме того, он выступил за разблокирование замороженных российских средств и их передачу Украине.

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Экс-глава правительства Великобритании назвал сумму активов

Джонсон отметил, что в бельгийском банке хранится более 140 миллиардов евро замороженных российских средств. По его словам, в Лондоне также находится около 10 миллиардов фунтов стерлингов.

Великобритания могла бы взять на себя инициативу, добавил он.

Джонсон также заявил, что после трех дней пребывания в Украине убедился в ее будущей победе.

Он подчеркнул, что Украина победит, но закончить войну можно быстрее, если предоставить украинцам все необходимое.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщало, что специальный поезд из Киева в направлении Польши остановили из-за угрозы атаки беспилотников. На борту поезда находились советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер, Борис Джонсон и другие европейские чиновники.

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