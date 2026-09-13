Джонсон після атаки на поїзд закликав надати Україні більше засобів ППО

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав надати Україні необхідні засоби протиповітряної оборони та передати їй заморожені російські кошти. Таку заяву він зробив після атаки на український локомотив, який перебував біля польського кордону.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у соцмережі X.

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Джонсон закликав посилити ППО України

Борис Джонсон заявив, що атака на український локомотив є прикладом хаотичних ударів, яких Україна зазнає щодня, зокрема по цивільній залізничній інфраструктурі.

Він також заявив, що, за його словами, Путін наразі винен у загибелі 1700 працівників "Укрзалізниц"і.

Колишній британський прем'єр закликав надати Україні необхідні засоби протиповітряної оборони.

Також він виступив за розблокування заморожених російських коштів та їх передачу Україні.

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Джонсон зазначив, що в бельгійському банку зберігається понад 140 мільярдів євро заморожених російських коштів. За його словами, у Лондоні також перебуває близько 10 мільярдів фунтів стерлінгів.

Велика Британія могла б узяти на себе ініціативу, додав він.

Джонсон також заявив, що після трьох днів перебування в Україні переконався у її майбутній перемозі.

Він наголосив, що Україна переможе, але завершити війну можна швидше, якщо надати українцям усе необхідне.

Раніше німецьке видання Der Spiegel повідомляло, що спеціальний потяг із Києва у напрямку Польщі зупинили через загрозу атаки безпілотників. На борту потяга перебували радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер, Борис Джонсон та інші європейські посадовці.

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