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Новини Фото Обстріли Херсона
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Окупанти атакували дроном авто швидкої у Херсоні: постраждали двоє медиків, автомобіль вигорів вщент. ФОТО

У неділю, 13 вересня, російські окупанти атакували безпілотником автомобіль екстреної медичної допомоги у Корабельному районі Херсона. Поранення дістали 49-річний водій та 44-річний парамедик.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Пряме влучання у швидку 

"Ворожий дрон поцілив просто в автомобіль "швидкої". Внаслідок прямого влучання транспортний засіб спалахнув та вигорів ущент. Поранення дістали двоє медпрацівників — 49-річний водій та 44-річний парамедик", - сказано в повідомленні.

Евакуація постраждалих до лікарні 

Постраждалих доправили до лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги. Також до медзакладу евакуювали пацієнтку, яку транспортувала бригада під час удару.

атака на швидку у Херсоні

атака на швидку у Херсоні

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Херсон (3799) атака (2078) швидка (252) Херсонська область (6946) Херсонський район (1046)
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