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Новости Фото Обстрелы Херсона
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РФ атаковала дроном машину скорой помощи в Херсоне: пострадали двое медиков, авто сгорело дотла. ФОТО

В воскресенье, 13 сентября, российские оккупанты атаковали с помощью беспилотника автомобиль скорой медицинской помощи в Корабельном районе Херсона. Ранения получили 49-летний водитель и 44-летний фельдшер.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Прямое попадание в "скорую" 

"Вражеский дрон попал прямо в автомобиль "скорой". В результате прямого попадания транспортное средство загорелось и сгорело дотла. Ранения получили двое медицинских работников — 49-летний водитель и 44-летний парамедик", — говорится в сообщении.

Эвакуация пострадавших в больницу 

Пострадавших доставили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи. Также в медучреждение эвакуировали пациентку, которую бригада транспортировала во время удара.

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атака на

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Херсон (3511) атака (2072) скорая (388) Херсонская область (6076) Херсонский район (1036)
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