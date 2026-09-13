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РФ атаковала дроном машину скорой помощи в Херсоне: пострадали двое медиков, авто сгорело дотла. ФОТО
В воскресенье, 13 сентября, российские оккупанты атаковали с помощью беспилотника автомобиль скорой медицинской помощи в Корабельном районе Херсона. Ранения получили 49-летний водитель и 44-летний фельдшер.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Прямое попадание в "скорую"
"Вражеский дрон попал прямо в автомобиль "скорой". В результате прямого попадания транспортное средство загорелось и сгорело дотла. Ранения получили двое медицинских работников — 49-летний водитель и 44-летний парамедик", — говорится в сообщении.
Эвакуация пострадавших в больницу
Пострадавших доставили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи. Также в медучреждение эвакуировали пациентку, которую бригада транспортировала во время удара.
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