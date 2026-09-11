Российский дрон атаковал "скорую" во время вызова в Херсоне: ранены трое медиков

Трое сотрудников службы экстренной медицинской помощи пострадали в результате российского удара по Херсону. Вражеский беспилотник поразил автомобиль скорой помощи, когда бригада выезжала на вызов в Корабельном районе города.

Об этом сообщили Херсонский городской совет и Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, россияне атаковали медиков около 11:45. В момент удара трое сотрудников скорой помощи находились в автомобиле.

"Медицинская помощь понадобилась трем сотрудникам бригады скорой помощи, которых враг атаковал с дрона во время выезда на вызов в Корабельном районе около 11:45", — сообщили в горсовете.

Пострадали мужчины в возрасте 63, 61 и 49 лет. У них диагностировали взрывные травмы и контузии.

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