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Российские захватчики утром с помощью дронов убили мужчину и женщину в Херсоне
Российские захватчики только сегодня утром убили двух человек в Херсоне.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
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Известно, что в Корабельном районе Херсона россияне с помощью дрона убили мужчину. В настоящее время соответствующие службы устанавливают личность погибшего.
Позже российские террористы унесли жизнь еще одного человека в Херсоне. Также в Корабельном районе враг атаковал дроном 55-летнюю женщину, которая находилась на улице. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.
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