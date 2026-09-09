Російські загарбники дронами зранку вбили чоловіка та жінку в Херсоні

Російські загарбники тільки сьогодні зранку вбили двох людей у Херсоні.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відомо, що у Корабельному районі Херсона росіяни дроном вбили чоловіка. Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблого.

Пізніше російські терористи обірвали життя ще однієї людини у Херсоні. Також у Корабельному районі ворог атакував дроном 55-річну жінку, яка перебувала на вулиці. Вона дістала травми, несумісні з життям.

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