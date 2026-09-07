Армія РФ атакувала Херсон дронами та артилерією: загинула жінка, є поранені

Упродовж ранку 7 вересня російські війська атакували Херсон дронами та артилерією. Внаслідок ударів загинула 65-річна жінка, ще щонайменше семеро людей дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська МВА.

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Близько 10:30 російські війська обстріляли житловий квартал Дніпровського району Херсона. Смертельні поранення дістала 65-річна жінка. Вона загинула на місці.

Росіяни атакували людей дронами

Близько 07:10 у Корабельному районі російський дрон атакував чоловіка. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням м’яких тканин правого стегна.

Ще троє чоловіків постраждали внаслідок атаки дрона близько 08:10 у Корабельному районі. 71-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення правого плеча, ще 49-річний херсонець - вибухову травму, уламкове поранення та відкритий перелом лівої ноги. Обох доправили до лікарні, де їм надають допомогу.

Також до медиків звернувся 63-річний чоловік, який постраждав під час атаки російського дрона 30 серпня у селищі Наддніпрянське. У нього діагностували акубаротравму та неускладнений гіпертонічний криз. Лікування він проходить амбулаторно.

Постраждала жінка на зупинці

Близько 09:15 російський дрон атакував Центральний район Херсона. На зупинці громадського транспорту постраждала 68-річна жінка.

Вона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення спини та лівої ноги. Жінку госпіталізували, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

Ще двоє чоловіків постраждали біля торговельного об'єкта

Близько 11:55 російські військові атакували дроном людей у Корабельному районі. Поблизу об'єкта торгівлі постраждали двоє 70-річних чоловіків.

Обох у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. Один отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, акубаротравму й уламкове поранення правої параорбітальної ділянки. Інший - вибухову та закриту черепно-мозкову травми, акубаротравму та уламкове поранення правого передпліччя.

Наразі постраждалі проходять дообстеження.

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