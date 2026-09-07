Армия РФ атаковала Херсон дронами и артиллерией: погибла женщина, есть раненые

В течение утра 7 сентября российские войска атаковали Херсон с помощью дронов и артиллерии. В результате ударов погибла 65-летняя женщина, ещё как минимум семь человек получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ГВА.

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Около 10:30 российские войска обстреляли жилой квартал Днепровского района Херсона. Смертельные ранения получила 65-летняя женщина. Она погибла на месте.

Россияне атаковали людей с помощью дронов

Около 07:10 в Корабельном районе российский дрон атаковал мужчину. Его доставили в больницу с взрывной травмой и осколочным ранением мягких тканей правого бедра.

Еще трое мужчин пострадали в результате атаки дрона около 08:10 в Корабельном районе. 71-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение правого плеча, еще 49-летний житель Херсона - взрывную травму, осколочное ранение и открытый перелом левой ноги. Обоих доставили в больницу, где им оказывают помощь.

Также к медикам обратился 63-летний мужчина, пострадавший во время атаки российского дрона 30 августа в поселке Надднепрянское. У него диагностировали акубаротравму и неосложненный гипертонический криз. Лечение он проходит амбулаторно.

Пострадала женщина на остановке

Около 09:15 российский дрон атаковал Центральный район Херсона. На остановке общественного транспорта пострадала 68-летняя женщина.

Она получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы, а также осколочные ранения спины и левой ноги. Женщину госпитализировали, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Еще двое мужчин пострадали возле торгового объекта

Около 11:55 российские военные атаковали дроном людей в Корабельном районе. Вблизи торгового объекта пострадали двое 70-летних мужчин.

Обоих в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Один получил взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы, акубаротравму и осколочное ранение правой параорбитальной области. Другой — взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы, акубаротравму и осколочное ранение правого предплечья.

В настоящее время пострадавшие проходят дополнительное обследование.

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