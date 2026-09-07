РФ атаковала Херсонщину, Запорожье и Николаевщину: есть погибшие и раненые

Россияне атаковали Херсонскую, Запорожскую и Николаевскую области. В Херсонской области двое погибших и девять раненых, Запорожье подверглось 806 ударам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Херсонской области погибли два человека

За прошедшие сутки российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области с помощью авиации, дронов и артиллерии. Под ударами оказались Херсон и более 25 населенных пунктов области, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Оккупанты повредили критически важную, транспортную и социальную инфраструктуру, три многоэтажных дома и восемь частных домов. Также повреждены АЗС, микроавтобусы и частные автомобили.

В результате российской агрессии двое человек погибли, еще девять получили ранения.

В Херсоне вновь обнаружили противопехотные мины

В городе зафиксировали очередное минирование территории. Мины типа "Пряник" ("Плюшка") обнаружили на проспекте Независимости в районе перекрестка с улицей Европейской.

Жителей призывают не передвигаться по этому участку, поскольку зона заминирования может быть значительно больше.

Россияне нанесли 806 ударов по Запорожской области

За сутки оккупанты 806 раз атаковали 53 населенных пункта Запорожской области. Четверо человек получили ранения в Запорожье и Запорожском районе, - сообщили в ОВА.

Российские войска нанесли 24 авиаудара, 614 атак БПЛА, девять обстрелов из РСЗО и 159 артиллерийских ударов.

Николаевская область подверглась атакам дронов

За прошедшие сутки и утром 7 сентября россияне атаковали Николаевскую область ударными БПЛА типа Shahed и "Гербера". По предварительным данным, обошлось без пострадавших и повреждений, сообщил и.о. начальника ОВА Георгий Решетилов.

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