РФ атакувала Херсонщину, Запоріжжя та Миколаївщину: є загиблі й поранені

Росіяни атакували Херсонщину, Запорізьку та Миколаївську області. На Херсонщині двоє загиблих і дев’ятеро поранених, Запоріжжя зазнало 806 ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На Херсонщині загинули двоє людей

Минулої доби російські війська атакували населені пункти Херсонщини авіацією, дронами та артилерією. Під ударами перебували Херсон та понад 25 населених пунктів області, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти пошкодили критичну, транспортну та соціальну інфраструктуру, три багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також пошкоджені АЗС, мікроавтобуси й приватні автомобілі.

Внаслідок російської агресії двоє людей загинули, ще дев’ятеро дістали поранення.

У Херсоні знову виявили протипіхотні міни

У місті зафіксували чергове мінування території. Міни типу "Пряник" ("Плюшка") виявили на проспекті Незалежності в районі перехрестя з вулицею Європейською.

Мешканців закликають не пересуватися цією ділянкою, оскільки територія мінування може бути значно більшою.

Росіяни завдали 806 ударів по Запорізькій області

За добу окупанти 806 разів атакували 53 населені пункти Запорізької області. Четверо людей дістали поранення в Запоріжжі та Запорізькому районі, - розповіли в ОВА.

Російські війська здійснили 24 авіаудари, 614 атак БпЛА, дев’ять обстрілів із РСЗВ та 159 артилерійських ударів.

Миколаївщина зазнала атак дронами

Минулої доби та вранці 7 вересня росіяни атакували Миколаївщину ударними БпЛА типу "Shahed" та "Гербера". За попередніми даними, обійшлося без постраждалих і пошкоджень, повідомив т.в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов

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