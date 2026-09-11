Російський дрон атакував швидку під час виклику в Херсоні: поранено трьох медиків

Троє працівників екстреної медичної допомоги постраждали внаслідок російської атаки на Херсон. Ворожий безпілотник ударив по автомобілю швидкої, коли бригада обслуговувала виклик у Корабельному районі міста.

Про це повідомили Херсонська міська рада та Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, росіяни атакували медиків близько 11:45. У момент удару троє працівників екстреної допомоги перебували в автомобілі.

"Медична допомога знадобилась трьом працівникам бригади "екстренки", яких ворог атакував з дрона під час обслуговування виклику в Корабельному районі близько 11:45", – повідомили у міськраді.

Постраждали чоловіки віком 63, 61 та 49 років. У них діагностували вибухові травми та контузії.

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