Каллас про атаку на потяг УЗ: РФ прагне залякати західні країни, щоб вони припинили підтримку Києва

Верховна представниця Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас вважає, що атака російських безпілотників на пасажирський поїзд "Київ-Варшава" мала на меті залякати західні країни, які підтримують Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на агенції AFP і Reuters.

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"Це, вочевидь, має на меті залякати західні країни, щоб вони припинили підтримувати Україну та їздити туди для вияву підтримки", - сказала вона в понеділок, 14 вересня.

"Я вважаю, що ми повинні діяти навпаки. Ми маємо показати, що підтримуємо Україну і не боїмося", - додала Каллас, спілкуючись із журналістами під час візиту до Фінляндії.

Що передувало?

вранці 13 вересня РФ атакувала локомотив пасажирського поїзда на Волині за 2 км від кордону з Польщею.

у потязі, локомотив якого сьогодні атакувала Росія, перебувала делегація міжнародних гостей: колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, один із провідних радників канцлера ФРН Фрідріха Мерца, а також дипломати, депутати Бундестагу, науковці та радники з питань національної безпеки з країн ЄС. Про це писало видання Spiegel.

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