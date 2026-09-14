Удар Росії по пасажирському потягу в Україні свідчить про відчай Путіна, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що російський удар по локомотиву пасажирського потяга в Україні біля кордону з Польщею 13 вересня демонструє відчай лідера Кремля.

Про це він сказав на брифінгу з прем’єром Словенії Янезом Яншею, передає Цензор.НЕТ.

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Реакція НАТО

За словами Рютте, Росія стає все безвідповідальнішою у продовженні своєї війни в Україні.

"Вчорашній удар по пасажирському потягу в України близько до території НАТО показує відчай Путіна. Він думає, що може спинити нас від підтримки України, що він може підірвати нашу єдність. Він помиляється", — заявив генсек.

За його словами, відповідь союзників полягатиме у збільшенні підтримки України, щоб вона мала все потрібне для захисту.

Також Рютте наголосив на тому, що НАТО зробить все можливе для захисту кожного сантиметра території членів Альянсу.

Водночас прямо можливість "закрити небо" над Україною він не прокоментував.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що вранці 13 вересня РФ атакувала локомотив пасажирського поїзда на Волині за 2 км від кордону з Польщею.

У потязі, локомотив якого сьогодні атакувала Росія, перебувала делегація міжнародних гостей: колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, один із провідних радників канцлера ФРН Фрідріха Мерца, а також дипломати, депутати Бундестагу, науковці та радники з питань національної безпеки з країн ЄС. Про це писало видання Spiegel.

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