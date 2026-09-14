РФ хоче перешкодити постачанню зброї Україні, - ексначальник Генштабу Польщі Ценюх
Російські атаки поблизу кордону Польщі можуть бути спрямовані на порушення постачання зброї Україні та підготовку до ескалації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Польському радіо заявив колишній начальник Генерального штабу Війська Польського, генерал Мечислав Ценюх.
"Коридор постачання з боку Польщі та Румунії зараз перебуває на прицілі російської армії. Це має ускладнити доставку зброї від союзників. Наближається зима, тому перервані шляхи постачання матимуть велике значення. Ми маємо готуватися до ескалації", - сказав Ценюх.
Що передувало?
- Вранці 13 вересня РФ атакувала локомотив пасажирського поїзда на Волині за 2 км від кордону з Польщею.
- У потязі, локомотив якого сьогодні атакувала Росія, перебувала делегація міжнародних гостей: колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, один із провідних радників канцлера ФРН Фрідріха Мерца, а також дипломати, депутати Бундестагу, науковці та радники з питань національної безпеки з країн ЄС.
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