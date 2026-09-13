Польща та союзники могли б швидко здолати Росію у разі нападу, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща та її союзники у разі прямого нападу Росії мали б значну військову перевагу. За його оцінкою, країни-союзники могли б досить швидко завдати РФ серйозної поразки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час конференції YES у Києві.

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Сікорський: перевага над Росією зберігалася б і без США

Сікорський наголосив на значній перевазі союзників у повітряних силах. За його словами, йдеться приблизно про 2,5 тисячі літаків.

"Хоч із США, хоч без них – перевага все одно величезна", – сказав Сікорський.

Міністр також згадав можливості союзників завдавати далекобійних ударів по території Росії. Серед засобів ураження він назвав ракети JASSM.

Як приклад Сікорський навів українські удари по російській нафтопереробній інфраструктурі.

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Польський міністр назвав слабкі місця Росії

"Якщо українці за пів року вивели з ладу половину російських нафтопереробних потужностей, то ми могли б зробити це за шість тижнів і знищити решту", – заявив він.

Сікорський також порівняв економічні та оборонні можливості Росії з країнами Балтійського регіону.

За його словами, сукупний ВВП країн Ради держав Балтійського моря навіть без решти Європи та НАТО перевищує російський. Крім того, їхній сукупний оборонний бюджет у мирний час, за словами Сікорського, більший за воєнний бюджет РФ.

"У Росії немає жодних шансів перемогти нас", – підсумував польський міністр.

Раніше прем’єр-міністр Дональд Туск заявив попередив про можливу ескалацію РФ на території Польщі. За його словами, найближчі тижні та місяці можуть стати періодом активніших дій з боку Росії.

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