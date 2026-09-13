Туск попередив про можливу ескалацію РФ на території Польщі

Польща має бути готовою до можливого посилення російської активності найближчими тижнями та місяцями. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не виключив, що ескалація може торкнутися польської території.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час термінової наради щодо безпекової ситуації в Польщі в Урядовому центрі безпеки.

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Туск попередив про можливе посилення загроз

За словами польського прем’єра, найближчі тижні та місяці можуть стати періодом активніших дій з боку Росії.

Польська влада протягом останніх місяців отримувала відповідну інформацію як від власних служб, так і від союзників.

"Ми не можемо, на жаль, виключити, що ця ескалація стосуватиметься також нашої території", - заявив Туск.

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Туск зазначив, що сподівається на відсутність найгіршого сценарію. Водночас за його словами, останні події підтверджують попередження про можливість подальшого загострення.

Польський уряд також має намір посилити процедури реагування та можливість швидко перевіряти інформацію під час надзвичайних ситуацій.

Туск наголосив, що Польща разом із союзниками повинна бути готовою до спільної реакції на можливі загрози.

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Варшава посилить координацію силових структур

Окремо Туск звернув увагу на використання Росією реактивних безпілотників. За його словами, такі дрони мають більшу дальність і точність, що викликає занепокоєння.

Серед можливих цілей Туск назвав залізницю та підприємства.

Водночас польський прем’єр закликав чітко відокремлювати підтверджену інформацію від повідомлень, які поки не вдалося перевірити.

За його словами, достовірно відомо, що цієї ночі в Україні, поблизу польського кордону, атакували автозаправну станцію або територію біля неї. Вона розташована приблизно за два кілометри від польського пункту пропуску.

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Також була атакована складська частина товарного поїзда на запасній залізничній гілці.

Водночас Польща не підтвердила повідомлення про атаку на колону вантажівок або локомотив пасажирського поїзда на маршруті Київ–Варшава.

"Я не можу сказати, що ці повідомлення неправдиві, але ми не підтверджуємо таких подій", - додав Туск.

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Через зростання загроз Польща планує посилити співпрацю між митниками, поліцією, прикордонною службою та військовими. Йдеться, зокрема, про забезпечення безперешкодного руху на пунктах пропуску та недопущення скупчення транспорту.

Також польська влада працюватиме над посиленням координації із союзниками та їхніми спецслужбами.