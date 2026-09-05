Російські провокації в Європі можуть призвести до конфлікту з НАТО, - NYT

Росія своїми диверсіями та іншими гібридними атаками в Європі ризикує спровокувати пряме протистояння з НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The New York Times.

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На думку видання, невдала атака російських безпілотників на аеропорт у Німеччині стала частиною ширшої небезпечної тенденції.

Дрони атакували літаки в Німеччині

За даними німецьких чиновників, під час інциденту один безпілотник врізався у припаркований український вантажний літак, а інший зіткнувся з бортом, який злітав. Обидва дрони не здетонували.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що є докази причетності російських державних структур до дій диверсантів.

Європою шириться хвиля диверсій

Інцидент у Німеччині став одним із низки випадків, які пов’язують із російською гібридною активністю в Європі.

Серед них — розслідування можливих диверсій на оборонному підприємстві в Мюнхені, пожежа на заводі з виробництва дронів у Польщі, погрози щодо мінування літаків DHL та підпали складів.

Крім того, данська розвідувальна служба PET повідомляла про активне вербування громадян Росії для здійснення нападів на оборонну промисловість Данії.

Експерти попереджають про ризик ескалації

Експерти пов’язують активізацію гібридних атак із відсутністю значних успіхів Росії на полі бою в Україні, великими втратами російської армії та ударами України по нафтопереробній інфраструктурі й складах РФ.

Владімір Путін публічно відкидає звинувачення у причетності Росії до диверсій, водночас погрожуючи Заходу "ударом по зубах".

НАТО стикається з новими викликами

Збільшення кількості диверсій створює для НАТО додаткові виклики. Наразі російські дії не стали підставою для прямого застосування статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону.

Водночас колишня посол США в НАТО Джуліанна Сміт та ексдиректор Служби зовнішньої розвідки Польщі Пйотр Кравчик попереджають: подальше розширення диверсій рано чи пізно може призвести до жертв і серйозної кризи всередині Альянсу.

Німеччина готує відповідь

На тлі російської активності Німеччина обмежила роботу дипломатичних місій РФ та розглядає законопроєкт, який уперше в післявоєнній історії країни дозволить розвідці проводити активні дзеркальні заходи, зокрема кібератаки та саботаж.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала європейські країни готуватися до швидшої реалізації заходів безпеки в умовах "нової норми".

Водночас додатковим викликом залишається збереження єдності серед 32 країн НАТО на тлі неоднозначних заяв представників адміністрації Дональда Трампа щодо дій Кремля.

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