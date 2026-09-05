Российские провокации в Европе могут привести к конфликту с НАТО, - NYT

Россия своими диверсиями и другими гибридными атаками в Европе рискует спровоцировать прямое противостояние с НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По мнению издания, неудачная атака российских беспилотников на аэропорт в Германии стала частью более широкой опасной тенденции.

Дроны атаковали самолеты в Германии

По данным немецких чиновников, во время инцидента один беспилотник врезался в припаркованный украинский грузовой самолет, а другой столкнулся с самолетом, который взлетал. Оба дрона не взорвались.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что имеются доказательства причастности российских государственных структур к действиям диверсантов.

По Европе прокатывается волна диверсий

Инцидент в Германии стал одним из ряда случаев, которые связывают с российской гибридной активностью в Европе.

Среди них — расследование возможных диверсий на оборонном предприятии в Мюнхене, пожар на заводе по производству дронов в Польше, угрозы взрыва самолетов DHL и поджоги складов.

Кроме того, датская разведывательная служба PET сообщала об активной вербовке граждан России для совершения нападений на оборонную промышленность Дании.

Эксперты предупреждают о риске эскалации

Эксперты связывают активизацию гибридных атак с отсутствием значительных успехов России на поле боя в Украине, большими потерями российской армии и ударами Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре и складам РФ.

Владимир Путин публично отвергает обвинения в причастности России к диверсиям, одновременно угрожая Западу "ударом по зубам".

НАТО сталкивается с новыми вызовами

Увеличение числа диверсий создает для НАТО дополнительные вызовы. На данный момент действия России не стали основанием для прямого применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.

В то же время бывшая посол США в НАТО Джулианна Смит и экс-директор Службы внешней разведки Польши Петр Кравчик предупреждают: дальнейшее распространение диверсий рано или поздно может привести к жертвам и серьезному кризису внутри Альянса.

Германия готовит ответ

На фоне российской активности Германия ограничила работу дипломатических миссий РФ и рассматривает законопроект, который впервые в послевоенной истории страны позволит разведке проводить активные зеркальные меры, в частности кибератаки и саботаж.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейские страны готовиться к более оперативной реализации мер безопасности в условиях "новой нормы".

В то же время дополнительным вызовом остается сохранение единства среди 32 стран НАТО на фоне неоднозначных заявлений представителей администрации Дональда Трампа относительно действий Кремля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия ведет себя все более безрассудно, - Рютте о дронах в аэропорту Лейпцига