Туск предупредил о возможной эскалации РФ на территории Польши

Польша должна быть готова к возможному усилению российской активности в ближайшие недели и месяцы. Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил, что эскалация может затронуть польскую территорию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время экстренного совещания по вопросам безопасности в Польше в Правительственном центре безопасности.

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Туск предупредил о возможном усилении угроз

По словам польского премьера, ближайшие недели и месяцы могут стать периодом более активных действий со стороны России.

Польские власти в течение последних месяцев получали соответствующую информацию как от собственных служб, так и от союзников.

"Мы, к сожалению, не можем исключить, что эта эскалация коснется также нашей территории", — заявил Туск.

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Туск отметил, что надеется на отсутствие худшего сценария. В то же время, по его словам, последние события подтверждают предупреждения о возможности дальнейшего обострения.

Польское правительство также намерено усилить процедуры реагирования и возможность оперативно проверять информацию во время чрезвычайных ситуаций.

Туск подчеркнул, что Польша вместе с союзниками должна быть готова к совместному реагированию на возможные угрозы.

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Варшава усилит координацию силовых структур

Отдельно Туск обратил внимание на использование Россией реактивных беспилотников. По его словам, такие дроны обладают большей дальностью и точностью, что вызывает беспокойство.

Среди возможных целей Туск назвал железную дорогу и предприятия.

В то же время польский премьер призвал четко отделять подтвержденную информацию от сообщений, которые пока не удалось проверить.

По его словам, достоверно известно, что этой ночью в Украине, недалеко от польской границы, была атакована автозаправочная станция или территория рядом с ней. Она расположена примерно в двух километрах от польского пункта пропуска.

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Также была атакована складская часть товарного поезда на запасной железнодорожной ветке.

В то же время Польша не подтвердила сообщения об атаке на колонну грузовиков или локомотив пассажирского поезда на маршруте Киев–Варшава.

"Я не могу сказать, что эти сообщения неправдивы, но мы не подтверждаем таких событий", - добавил Туск.

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В связи с ростом угроз Польша планирует усилить сотрудничество между таможенниками, полицией, пограничной службой и военными. Речь идет, в частности, об обеспечении беспрепятственного движения на пунктах пропуска и недопущении скопления транспорта.

Кроме того, польские власти будут работать над усилением координации с союзниками и их спецслужбами.