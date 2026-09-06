Новые удары по Украине и провокации против НАТО: разведка предупредила о планах России
Первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины генерал-майор Олег Луговский провел встречу с советниками по национальной безопасности лидеров европейских государств.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины в Facebook.
Разведка предупреждает о новых угрозах со стороны России
В ходе встречи стороны обсудили планы Кремля на ближайшие месяцы и возможные угрозы для Европы.
По данным СВРУ, осенью и зимой Россия может усилить баллистические удары по критической инфраструктуре Украины. Также Москва может прибегнуть к провокациям против европейских стран-членов НАТО.
Украинская разведка сообщила, что Россия уже накапливает для этого около 400 гиперзвуковых ракет различных типов.
Кроме того, в Брянской, Курской и Воронежской областях России развертывают дополнительные пусковые установки.
Россия наращивает производство баллистических ракет
По оценкам СВРУ, к концу 2026 года Россия может изготовить до 300 баллистических ракет.
В разведке подчеркнули, что у Москвы по-прежнему есть значительные возможности для производства оружия из-за недостаточного санкционного покрытия. "Около 60%" предприятий, задействованных в производственном процессе, не находятся под международными санкциями.
Украина призывает партнеров срочно усилить давление на российский ВПК. Речь идет как минимум о 55 предприятиях и компаниях, которые поставляют электронные компоненты, станки или обеспечивают финансовые операции для российского оборонного сектора.
Ранее The New York Times написала, что Россия своими диверсиями и другими гибридными атаками в Европе рискует спровоцировать прямое противостояние с НАТО.
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