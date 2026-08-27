РФ вербует граждан Индонезии для войны против Украины, по меньшей мере восемь человек уже привлечены в оккупационную армию, - СВРУ

Россия продолжает вербовать людей для войны против Украины за пределами своей территории. Среди стран, граждан которых Москва привлекает в оккупационную армию, теперь оказалась и Индонезия — украинская разведка располагает данными как минимум о восьми завербованных индонезийцах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Службе внешней разведки Украины.

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СВРУ получила документы восьми завербованных индонезийцев

По данным украинской внешней разведки, РФ систематически привлекает граждан других государств к участию в войне против Украины.

"Служба внешней разведки Украины получила документы как минимум на восьмерых граждан Индонезии, которых завербовали в ряды оккупационной армии РФ", — сообщили в СВРУ.

В разведке отмечают, что схема вербовки иностранцев уже неоднократно использовалась Россией в других странах. Потенциальным рекрутам обещают высокие выплаты, небоевую работу, ускоренное получение российского гражданства и социальные гарантии.

Однако, по данным СВРУ, завербованные иностранцы нередко оказываются непосредственно на передовой без надлежащей подготовки.

Подобные случаи украинская разведка ранее фиксировала среди граждан Непала, Кубы, Кении и Индии. Часть завербованных, по информации СВРУ, гибла уже в течение первых недель пребывания на фронте.

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В разведке объяснили, зачем Кремлю иностранцы

В СВРУ считают, что вербовка граждан других государств позволяет Кремлю одновременно решать несколько задач. Прежде всего речь идет о пополнении личного состава российской армии и компенсации потерь на фронте.

В то же время российская пропаганда может использовать присутствие иностранцев в войсках РФ для создания впечатления о якобы международной поддержке войны против Украины.

Еще одним фактором в СВРУ называют сокращение числа россиян, готовых добровольно заключать военные контракты. По оценке разведки, это происходит на фоне недовольства социально-экономической ситуацией, войной и возможностью новой волны мобилизации. В СВРУ утверждают, что показатели такого недовольства достигают 69%.

Индонезия стала одним из новых направлений российского рекрутинга. В Службе внешней разведки обращают внимание, что это самая многонаселенная мусульманская страна мира, где проживает более 280 млн человек.

"Индонезия пополнила список стран, которые для Кремля стали очередным рынком дешевой рабочей силы для войны", — отметили в СВРУ.

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