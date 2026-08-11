Кремль продолжает вербовать наемников из стран Глобального Юга для войны против Украины, - ЦПД

Россия продолжает вербовать наемников из стран Глобального Юга для войны против Украины. В частности, Министерство иностранных дел Перу сообщило о гибели 11 граждан страны, присоединившихся к российской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

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Еще 114 перуанцев числятся пропавшими без вести, а трое попали в плен к украинским военным.

В МИД Перу призвали граждан не соглашаться на фальшивые предложения о работе, которые могут служить прикрытием для деятельности преступных сетей. Неоднократно сообщалось, как россияне прибегают к дезинформации ради вербовки иностранных граждан в свою армию, обещая им большие деньги, гражданство РФ и несложную службу.

"Благодаря вербовке наемников из стран Глобального Юга Кремль стремится компенсировать огромные потери армии РФ на фронте", - пишут в ЦПД.

Напомним, ранее мы сообщали, что в армию РФ записались 459 граждан Перу.

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