Кремль продовжує вербувати найманців з країн Глобального Півдня для війни проти України, - ЦПД

Росія продовжує вербувати найманців з країн Глобального Півдня для війни проти України. Зокрема, Міністерство закордонних справ Перу повідомило про загибель 11 громадян країни, які приєдналися до російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

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Подробиці

Ще 114 перуанців вважаються зниклими безвісти, а троє потрапили в полон до українських військових.

У МЗС Перу закликали громадян не погоджуватися на фальшиві пропозиції роботи, які можуть бути прикриттям для діяльності злочинних мереж. Неодноразово повідомлялося, як росіяни вдаються до дезінформації заради вербування іноземних громадян до своєї армії, обіцяючи їм великі гроші, громадянство РФ і нескладну службу.

"Завдяки вербуванню найманців з країн Глобального Півдня Кремль прагне компенсувати величезні втрати армії РФ на фронті", - пишуть у ЦПД.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до армії РФ записалися 459 громадян Перу.

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