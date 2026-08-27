РФ вербує громадян Індонезії для війни проти України, щонайменше вісьмох уже залучили до окупаційної армії, - СЗРУ

Росія продовжує шукати людей для війни проти України за межами власної території. Серед країн, громадян яких Москва залучає до окупаційної армії, тепер опинилася й Індонезія – українська розвідка має дані щонайменше про вісьмох завербованих індонезійців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Службі зовнішньої розвідки України.

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СЗРУ отримала документи восьми завербованих індонезійців

За даними української зовнішньої розвідки, РФ систематично залучає громадян інших держав до участі у війні проти України.

"Служба зовнішньої розвідки України отримала документи щонайменше на вісім громадян Індонезії, яких завербували до лав окупаційної армії РФ", – повідомили у СЗРУ.

У розвідці наголошують, що схема вербування іноземців уже неодноразово використовувалася Росією в інших країнах. Потенційним рекрутам обіцяють високі виплати, небойову роботу, прискорене отримання російського громадянства та соціальні гарантії.

Натомість, за даними СЗРУ, завербовані іноземці нерідко опиняються безпосередньо на передовій без належної підготовки.

Подібні випадки українська розвідка раніше фіксувала серед громадян Непалу, Куби, Кенії та Індії. Частина завербованих, за інформацією СЗРУ, гинула вже протягом перших тижнів перебування на фронті.

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У розвідці пояснили, навіщо Кремлю іноземці

У СЗРУ вважають, що вербування громадян інших держав дозволяє Кремлю одночасно вирішувати кілька завдань. Насамперед йдеться про поповнення особового складу російської армії та компенсацію втрат на фронті.

Водночас присутність іноземців у військах РФ російська пропаганда може використовувати для створення враження про нібито міжнародну підтримку війни проти України.

Ще одним чинником у СЗРУ називають скорочення кількості росіян, готових добровільно укладати військові контракти. За оцінкою розвідки, це відбувається на тлі невдоволення соціально-економічною ситуацією, війною та можливістю нової хвилі мобілізації. У СЗРУ стверджують, що показники такого невдоволення сягають 69%.

Індонезія стала одним із нових напрямків російського рекрутингу. У Службі зовнішньої розвідки звертають увагу, що це найбільша за населенням мусульманська країна світу, де проживають понад 280 млн людей.

"Індонезія поповнила перелік країн, які для Кремля стали черговим ринком дешевої людської сили для війни", – зазначили в СЗРУ.

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