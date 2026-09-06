Нові удари по Україні та провокації проти НАТО: розвідка попередила про плани Росії

Перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-майор Олег Луговський провів зустріч із радниками з національної безпеки лідерів європейських держав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України у Фесбуці.

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Розвідка попереджає про нові загрози з боку Росії

Під час зустрічі сторони обговорили плани Кремля на найближчі місяці та можливі загрози для Європи.

За даними СЗРУ, восени та взимку Росія може посилити балістичні удари по критичній інфраструктурі України. Також Москва може вдатися до провокацій проти європейських країн-членів НАТО.

Українська розвідка повідомила, що Росія вже накопичує для цього близько 400 гіперзвукових ракет різних типів.

Крім того, у Брянській, Курській та Воронезькій областях Росії розгортають додаткові пускові установки.

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Росія нарощує виробництво балістичних ракет

За оцінками СЗРУ, до кінця 2026 року Росія може виготовити до 300 балістичних ракет.

У розвідці наголосили, що Москва досі має значні можливості для виробництва зброї через недостатнє санкційне покриття. "Близько 60%" підприємств, залучених до виробничого процесу, не перебувають під міжнародними санкціями.

Україна закликає партнерів терміново посилити тиск на російський ВПК. Йдеться щонайменше про 55 підприємств і компаній, які постачають електронні компоненти, верстати або забезпечують фінансові операції для російського оборонного сектору.

Раніше The New York Times написала, що Росія своїми диверсіями та іншими гібридними атаками в Європі ризикує спровокувати пряме протистояння з НАТО.

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