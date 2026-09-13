Польша и союзники могли бы быстро победить Россию в случае нападения, - Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша и ее союзники в случае прямого нападения со стороны России имели бы значительное военное преимущество. По его оценке, страны-союзники могли бы достаточно быстро нанести РФ серьезное поражение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время конференции YES в Киеве.
Сикорский: преимущество над Россией сохранилось бы и без США
Сикорский подчеркнул значительное превосходство союзников в воздушных силах. По его словам, речь идет примерно о 2,5 тысячах самолетов.
"Хоть с США, хоть без них — преимущество все равно огромное", — сказал Сикорский.
Министр также упомянул о возможностях союзников наносить удары на большие расстояния по территории России. Среди средств поражения он назвал ракеты JASSM.
В качестве примера Сикорский привел украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.
Польский министр назвал слабые места России
"Если украинцы за полгода вывели из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то мы могли бы сделать это за шесть недель и уничтожить остальные", — заявил он.
Сикорский также сравнил экономические и оборонные возможности России со странами Балтийского региона.
По его словам, совокупный ВВП стран Совета государств Балтийского моря даже без учета остальной Европы и НАТО превышает российский. Кроме того, их совокупный оборонный бюджет в мирное время, по словам Сикорского, превышает военный бюджет РФ.
"У России нет никаких шансов победить нас", — подытожил польский министр.
Ранее премьер-министр Дональд Туск предупредил о возможной эскалации со стороны РФ на территории Польши. По его словам, ближайшие недели и месяцы могут стать периодом более активных действий со стороны России.
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