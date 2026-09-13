Польша и союзники могли бы быстро победить Россию в случае нападения, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша и ее союзники в случае прямого нападения со стороны России имели бы значительное военное преимущество. По его оценке, страны-союзники могли бы достаточно быстро нанести РФ серьезное поражение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время конференции YES в Киеве.

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Сикорский: преимущество над Россией сохранилось бы и без США

Сикорский подчеркнул значительное превосходство союзников в воздушных силах. По его словам, речь идет примерно о 2,5 тысячах самолетов.

"Хоть с США, хоть без них — преимущество все равно огромное", — сказал Сикорский.

Министр также упомянул о возможностях союзников наносить удары на большие расстояния по территории России. Среди средств поражения он назвал ракеты JASSM.

В качестве примера Сикорский привел украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

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Польский министр назвал слабые места России

"Если украинцы за полгода вывели из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то мы могли бы сделать это за шесть недель и уничтожить остальные", — заявил он.

Сикорский также сравнил экономические и оборонные возможности России со странами Балтийского региона.

По его словам, совокупный ВВП стран Совета государств Балтийского моря даже без учета остальной Европы и НАТО превышает российский. Кроме того, их совокупный оборонный бюджет в мирное время, по словам Сикорского, превышает военный бюджет РФ.

"У России нет никаких шансов победить нас", — подытожил польский министр.

Ранее премьер-министр Дональд Туск предупредил о возможной эскалации со стороны РФ на территории Польши. По его словам, ближайшие недели и месяцы могут стать периодом более активных действий со стороны России.

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