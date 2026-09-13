Сикорский: Российский терроризм не просто стучит в дверь - он уже в доме

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что нападение России на пограничный пункт "Ягодин" на границе с Польшей не ослабит решимость партнеров Украины, а, напротив, усилит их аргументы относительно безответственности Кремля и решимость сдерживать его.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

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Российский терроризм уже в Европе

"Российский терроризм не просто стучит в дверь — он уже в доме. Напомню: российская гибридная война носит кинетический характер. Это не просто какие-то мелкие неприятности в Интернете, не просто дезинформация или шпионаж. Мы уже сталкивались со случаями поджогов в Польше, попытками спровоцировать авиакатастрофы в Литве и попыткой сбить с рельсов поезд в Польше", — сказал глава МИД Польши.

В частности, Сикорский напомнил о нападении на аэропорт в Лейпциге, отправке агентов в Великобританию и Германию, а также о падении российских ракет и дронов на территории Польши.

Очередная эскалация со стороны Кремля

По его мнению, сегодняшняя атака является очередной эскалацией.

"Если Путин считает, что это ослабит нашу решимость, он ошибается. Наоборот, это лишь подкрепляет наши политические аргументы — как внутри страны, так и в остальной Европе — о том, что Россия ведет себя безответственно и агрессивно, а мы должны быть готовы сдерживать Путина", — добавил Сикорский.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что утром 13 сентября РФ атаковала локомотив пассажирского поезда на Волыни в 2 км от границы с Польшей.

В "Укрзализныце" впоследствии раскрыли подробности атаки РФ на локомотив в Ягодине вблизи границы с Польшей утром 13 сентября.

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