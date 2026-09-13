Сікорський: Російський тероризм не просто стукає у двері – він уже в домі

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що атака Росії на прикордонний пункт "Ягодин" на кордоні з Польщею не ослабить рішучості партнерів України, а навпаки підсилить їхні аргументи щодо безвідповідальності Кремля і рішучість стримувати його.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Російський тероризм уже в Європі

"Російський тероризм не просто стукає у двері — він уже в домі. Нагадаю: російська гібридна війна має кінетичний характер. Це не просто якісь дрібні неприємності в Інтернеті, не просто дезінформація чи шпигунство. Ми вже стикалися з випадками підпалів у Польщі, спробами спричинити катастрофи літаків у Литві та спробою пустити з рейок потяг у Польщі",- сказав очільник МЗС Польщі.

Зокрема, Сікорський нагадав про напад на аеропорт в Лейпцигу, відправку агентів до Британії та Німеччини, а також падіння російських ракет і дронів на території Польщі.

Чергова ескалація Кремля

На його думку, сьогоднішня атака є черговою ескалацією.

"Якщо Путін вважає, що це послабить нашу рішучість, він помиляється. Навпаки, це лише підкріплює наші політичні аргументи – як усередині країни, так і в решті Європи, – про те, що Росія поводиться безвідповідально й агресивно, а ми маємо бути готові стримувати Путіна", - додав Сікорський.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що вранці 13 вересня РФ атакувала локомотив пасажирського поїзда на Волині за 2 км від кордону з Польщею.

В "Укрзалізниці" згодом розкрили деталі атаки РФ на локомотив в Ягодині поблизу кордону з Польщею вранці 13 вересня.

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