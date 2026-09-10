РФ залишається загрозою для Європи, ми не можемо бути наївними, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Росія продовжує бути загрозою для Європи, і закликав країни альянсу "не бути наївними".

Про це він сказав під час спільної із міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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РФ - це загроза

Так, Рютте наголосив, що Росія залишається довгостроковою загрозою для Європи, оскільки вся її економіка зосереджена на обороні та підготовці до війни.

Він додав, що "ми не можемо бути наївними" щодо Росії.

"Я знаю, що завжди знайдуться люди, які скажуть вам: о, якби ви тільки сіли за стіл переговорів із Путіним і зробили те й це… Це довгострокова проблема. Це загроза. Ми не можемо бути наївними", - сказав Рютте.

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Безпека Європи

Також генсек НАТО зауважив, що європейські члени НАТО дедалі краще розуміють, що потрібно брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

"Безпека - це не те, що США повинні робити за нас, а те, що вони повинні робити разом з нами", - наголосив він.

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