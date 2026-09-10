Россия остается угрозой для Европы, мы не можем быть наивными, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия по-прежнему представляет угрозу для Европы, и призвал страны альянса "не быть наивными".
Об этом он сказал во время совместной с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
РФ - это угроза
Так, Рютте подчеркнул, что Россия остается долгосрочной угрозой для Европы, поскольку вся ее экономика сосредоточена на обороне и подготовке к войне.
Он добавил, что "мы не можем быть наивными" в отношении России.
"Я знаю, что всегда найдутся люди, которые скажут вам: о, если бы вы только сели за стол переговоров с Путиным и сделали то-то и то-то… Это долгосрочная проблема. Это угроза. Мы не можем быть наивными", - сказал Рютте.
Безопасность Европы
Кроме того, генсек НАТО отметил, что европейские члены НАТО все лучше понимают, что нужно брать на себя большую ответственность за собственную безопасность.
"Безопасность — это не то, что США должны делать за нас, а то, что они должны делать вместе с нами", - подчеркнул он.
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