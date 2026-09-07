Европейские чиновники считают, что ЕС не готов к длительной войне с Россией, - The Guardian

Европейские чиновники в сфере обороны считают, что в случае прямого столкновения с Россией Европа в настоящее время не сможет вести длительную войну на истощение. Причиной они называют недостаточную готовность европейского общества.

Об этом шла речь на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

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НАТО готовится к возможному краткосрочному конфликту

По словам европейских чиновников, НАТО должно планировать свои действия с расчетом на относительно короткий конфликт.

Участники дискуссии также предположили, что Россия может попытаться победить Запад в гибридной войне. Для этого Москва может использовать социальные и политические противоречия в европейских странах.

Отдельно на мероприятии обсудили усиление правопопулистских сил в Европе. В частности, немецкая партия "Альтернатива для Германии" благосклонно относится к России. По мнению участников дискуссии, это может повлиять на ход войны.

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Европа усиливает оборонное сотрудничество

На конференции также обсуждали укрепление оборонного сотрудничества Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши. Это происходит на фоне возможного сокращения американских обязательств по обороне Европы.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил:

"Европа стагнирует в то время, когда внешние угрозы приобретают действительно очень серьезный масштаб. Это действительно огромные, экзистенциальные вызовы, которые требуют большей интеграции в сфере обороны".

По словам Ишингера, в перспективе к координации в сфере обороны могла бы присоединиться Украина. Он отметил, что в настоящее время Украина имеет самую большую и сильную армию в Европе.

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