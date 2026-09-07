Європейські посадовці вважають, що ЄС не готовий до тривалої війни з Росією - The Guardian

Європейські посадовці у сфері оборони вважають, що в разі прямого зіткнення з Росією Європа нині не зможе вести тривалу війну на виснаження. Причиною вони називають недостатню готовність європейського суспільства.

Про це йшлося на заході Мюнхенської конференції з безпеки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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НАТО готується до можливого короткого конфлікту

За словами європейських посадовців, НАТО має планувати свої дії з розрахунком на відносно короткий конфлікт.

Учасники дискусії також припустили, що Росія може спробувати перемогти Захід у гібридній війні. Для цього Москва може використовувати соціальні та політичні суперечності в європейських країнах.

Окремо на заході обговорили посилення правопопулістських сил у Європі. Зокрема, німецька партія Альтернатива для Німеччини прихильно ставиться до Росії. На думку учасників дискусії, це може вплинути на перебіг війни.

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Європа посилює оборонну співпрацю

На конференції також обговорювали посилення оборонної співпраці Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі. Це відбувається на тлі можливого скорочення американських зобов’язань щодо оборони Європи.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер заявив:

"Європа стагнує в той час, коли зовнішні загрози набувають справді дуже серйозного масштабу. Це дійсно величезні, екзистенційні виклики, які потребують більшої інтеграції у сфері оборони".

За словами Ішингера, у перспективі до оборонної координації могла б приєднатися Україна. Він зазначив, що нині Україна має найбільшу та найсильнішу армію в Європі.

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