РФ хочет помешать поставкам оружия Украине, - экс-начальник Генштаба Польши Ценюх

Российские атаки вблизи границы с Польшей могут быть направлены на срыв поставок оружия в Украину и подготовку к эскалации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Польскому радио" заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши, генерал Мечислав Ценюх.

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"Коридор поставок со стороны Польши и Румынии сейчас находится на прицеле российской армии. Это должно затруднить доставку оружия от союзников. Приближается зима, поэтому перекрытые пути поставок будут иметь большое значение. Мы должны готовиться к эскалации", — сказал Ценюх.

Что этому предшествовало?

Утром 13 сентября РФ атаковала локомотив пассажирского поезда на Волыни в 2 км от границы с Польшей.

В поезде, локомотив которого сегодня атаковала Россия, находилась делегация международных гостей: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, один из ведущих советников канцлера ФРГ Фридриха Мерца, а также дипломаты, депутаты Бундестага, ученые и советники по вопросам национальной безопасности из стран ЕС.

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