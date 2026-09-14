РФ хочет помешать поставкам оружия Украине, - экс-начальник Генштаба Польши Ценюх
Российские атаки вблизи границы с Польшей могут быть направлены на срыв поставок оружия в Украину и подготовку к эскалации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Польскому радио" заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши, генерал Мечислав Ценюх.
"Коридор поставок со стороны Польши и Румынии сейчас находится на прицеле российской армии. Это должно затруднить доставку оружия от союзников. Приближается зима, поэтому перекрытые пути поставок будут иметь большое значение. Мы должны готовиться к эскалации", — сказал Ценюх.
Что этому предшествовало?
- Утром 13 сентября РФ атаковала локомотив пассажирского поезда на Волыни в 2 км от границы с Польшей.
- В поезде, локомотив которого сегодня атаковала Россия, находилась делегация международных гостей: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, один из ведущих советников канцлера ФРГ Фридриха Мерца, а также дипломаты, депутаты Бундестага, ученые и советники по вопросам национальной безопасности из стран ЕС.
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