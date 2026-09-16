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Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
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Рашисты атаковали поезд "Киев – Николаев": обошлось без пострадавших, – "Укрзализныця"

РФ вновь атаковала пассажирский поезд: что известно?

Утром российские оккупанты атаковали поезд, следовавший из Киева в Николаев.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Сегодня под удар попал поезд №122 Киев — Николаев. Благодаря своевременному предупреждению мониторинговой команды "Укрзализныци" локомотивная и поездная бригады, а также пассажиры были эвакуированы", - говорится в сообщении.

В результате атаки РФ пострадавших нет.

В настоящее время совместно с Николаевской ОГА организуются автобусные трансферы.

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Топ комментарии
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Шкода, що нема наших дзеркальних відповідей.моска досі кайфує.
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16.09.2026 08:55 Ответить
+3
А габарит платформи? А вимоги безпеки? А контактна лінія =3000 чи ~25 000 Вольт? да пофіг - у нас з 2019-го року "Епоха простих рішень"
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16.09.2026 08:54 Ответить
+2
Мангал проти шахеда? Розміром з депо?
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16.09.2026 08:37 Ответить

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