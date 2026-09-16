Рашисты атаковали поезд "Киев – Николаев": обошлось без пострадавших, – "Укрзализныця"
Утром российские оккупанты атаковали поезд, следовавший из Киева в Николаев.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.
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"Сегодня под удар попал поезд №122 Киев — Николаев. Благодаря своевременному предупреждению мониторинговой команды "Укрзализныци" локомотивная и поездная бригады, а также пассажиры были эвакуированы", - говорится в сообщении.
В результате атаки РФ пострадавших нет.
В настоящее время совместно с Николаевской ОГА организуются автобусные трансферы.
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