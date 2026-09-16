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Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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Рашисти атакували потяг "Київ - Миколаїв": минулося без постраждалих, - "Укрзалізниця"

РФ знову атакувала пасажирський потяг: що відомо?

Російські окупанти вранці атакували потяг, що курсував з Києва до Миколаєва.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні під удар потрапив поїзд №122 Київ — Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки РФ постраждалих немає.

Наразі разом із Миколаївської ОВА організовують автобусні трансфери.

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обстріл (36756) потяг (889) Укрзалізниця (2797)
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Топ коментарі
+4
Шкода, що нема наших дзеркальних відповідей.моска досі кайфує.
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16.09.2026 08:55 Відповісти
+3
А габарит платформи? А вимоги безпеки? А контактна лінія =3000 чи ~25 000 Вольт? да пофіг - у нас з 2019-го року "Епоха простих рішень"
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16.09.2026 08:54 Відповісти
+2
Мангал проти шахеда? Розміром з депо?
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16.09.2026 08:37 Відповісти

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