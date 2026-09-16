Рашисти атакували потяг "Київ - Миколаїв": минулося без постраждалих, - "Укрзалізниця"

Російські окупанти вранці атакували потяг, що курсував з Києва до Миколаєва.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні під удар потрапив поїзд №122 Київ — Миколаїв. Завдяки завчасному попередженню моніторингової команди Укрзалізниці локомотивна та поїзна бригади, а також пасажири були евакуйовані", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки РФ постраждалих немає.

Наразі разом із Миколаївської ОВА організовують автобусні трансфери.

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