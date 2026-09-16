РФ вдарила по енергетиці на Полтавщині. Є влучання в об’єкт промисловості
Російські окупанти атакували безпілотниками Полтавську область.
Про це повідомив глава ОВА Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У Полтавському районі БпЛА влучив в один з об'єктів промисловості. Також під атакою була енергетична інфраструктура", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожих ударів минулося без постраждалих.
Що передувало?
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