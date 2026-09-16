РФ вдарила по енергетиці на Полтавщині. Є влучання в об’єкт промисловості

Російські окупанти атакували безпілотниками Полтавську область.

Про це повідомив глава ОВА Дяківнич, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"У Полтавському районі БпЛА влучив в один з об'єктів промисловості. Також під атакою була енергетична інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих ударів минулося без постраждалих.

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Що передувало?

Відомо, що окупанти атакували Київ безпілотниками, внаслідок чого сталася пожежа на території складських приміщень. Є постраждалий.

Також під ударом опинився потяг "Київ - Миколаїв".

За даними Повітряних сил, РФ випустила 80 БпЛА по Україні. ППО знешкодила 63 цілі.

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