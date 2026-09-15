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Рашисти атакували птахоферму на Одещині: виникла пожежа, частина птиці загинула. ФОТОрепортаж
Російські загарбники атакували птахоферму в Одеській області.
Про це повідомив глава ОВА Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Пошкоджено дах з сонячними панелями. Виникла пожежа. Частина свійської птиці загинула.
Наразі пожежа ліквідована. Тривають заходи з усунення наслідків атаки", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що РФ атакувала Одещину, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки, логістичні об’єкти, портова та транспортна інфраструктура.
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