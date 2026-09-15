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Новини Фото Обстріли Одещини
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Рашисти атакували птахоферму на Одещині: виникла пожежа, частина птиці загинула. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували птахоферму в Одеській області.

Про це повідомив глава ОВА Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Пошкоджено дах з сонячними панелями. Виникла пожежа. Частина свійської птиці загинула.

Наразі пожежа ліквідована. Тривають заходи з усунення наслідків атаки", - йдеться в повідомленні.

РФ вдарила по птахофермі на Одещині: подробиці
РФ вдарила по птахофермі на Одещині: подробиці
РФ вдарила по птахофермі на Одещині: подробиці

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що РФ атакувала Одещину, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки, логістичні об’єкти, портова та транспортна інфраструктура.

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обстріл (36745) Одеська область (4215)
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