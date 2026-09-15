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Новини Обстріли Одещини
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Рашисти масовано атакували Одещину: пошкоджено житлові будинки та логістичні об’єкти. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі масовано атакували цивільну інфраструктуру Одеської області.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Під ударом опинилися житлові будинки, логістичні об’єкти, портова та транспортна інфраструктура.

Пошкоджено дахи, фасади та скління приватних будинків, десятки гаражів та автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Наразі рятувальники та відповідні служби працюють на місцях ударів. Триває ліквідації наслідків атаки РФ.

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Наслідки ударів по Одещині в ніч на 15 вересня
Наслідки ударів по Одещині в ніч на 15 вересня
Наслідки ударів по Одещині в ніч на 15 вересня
Наслідки ударів по Одещині в ніч на 15 вересня

Автор: 

обстріл (36745) Одеська область (4212)
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