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Рашисти масовано атакували Одещину: пошкоджено житлові будинки та логістичні об’єкти. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вночі масовано атакували цивільну інфраструктуру Одеської області.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Під ударом опинилися житлові будинки, логістичні об’єкти, портова та транспортна інфраструктура.
Пошкоджено дахи, фасади та скління приватних будинків, десятки гаражів та автомобілів", - йдеться в повідомленні.
Наразі рятувальники та відповідні служби працюють на місцях ударів. Триває ліквідації наслідків атаки РФ.
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