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Новости Обстрелы Одесчины
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Рашисты массированно атаковали Одесскую область: повреждены жилые дома и логистические объекты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты ночью нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Под ударом оказались жилые дома, логистические объекты, портовая и транспортная инфраструктура.

Повреждены крыши, фасады и остекление частных домов, десятки гаражей и автомобилей", — говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели и соответствующие службы работают на местах ударов. Продолжается ликвидация последствий атаки РФ.

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Последствия ударов по Одесской области в ночь на 15 сентября
Последствия ударов по Одесской области в ночь на 15 сентября
Последствия ударов по Одесской области в ночь на 15 сентября
Последствия ударов по Одесской области в ночь на 15 сентября

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