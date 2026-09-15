Рашисты массированно атаковали Одесскую область: повреждены жилые дома и логистические объекты. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты ночью нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Под ударом оказались жилые дома, логистические объекты, портовая и транспортная инфраструктура.
Повреждены крыши, фасады и остекление частных домов, десятки гаражей и автомобилей", — говорится в сообщении.
В настоящее время спасатели и соответствующие службы работают на местах ударов. Продолжается ликвидация последствий атаки РФ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль