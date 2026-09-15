187 из 200 российских БПЛА были уничтожены силами ПВО. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты запустили по Украине 200 беспилотников различных типов, в том числе реактивные.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Подробности атаки
Так, запуски фиксировались со сторон Орела, Курска, Миллерово - РФ; ВОТ Донецк и ВОТ АР Крым - Гвардейское.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 187 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломков) в 3 точках.
В настоящее время вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве Украины фиксируются вражеские БПЛА.
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