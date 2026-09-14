Продолжаются испытания нового поколения перехватчиков против реактивных "шахедов", - Зеленский. ФОТО
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский заслушал доклады о противодействии российским "шахедам" и о совместной работе с производителями над новым поколением средств перехвата дронов для защиты от реактивных российских беспилотников.
Об этом он написал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
О новых перехватчиках
По словам президента, разработки уже ведутся, испытания продолжаются, и все процессы ускоряются. Он подчеркнул, что Украине нужен рабочий инструмент защиты в достаточных объемах и с необходимой эффективностью.
Зеленский сообщил, что обсудил с министром обороны Евгением Хмарой и главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым шаги, которые могут ускорить достижение результата, и отметил, что финансовая основа для этой работы уже обеспечена.
О ситуации на фронте
Зеленский также заслушал доклады о ситуации на фронте, отметив, что украинские войска защищают позиции и активно обороняются.
Глава государства отдельно поблагодарил воинов на Донетчине — 3-й армейский корпус, 66-ю и 125-ю механизированные бригады, а также 46-ю отдельную аэромобильную бригаду.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль