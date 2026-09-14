Продолжаются испытания нового поколения перехватчиков против реактивных "шахедов", - Зеленский. ФОТО

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский заслушал доклады о противодействии российским "шахедам" и о совместной работе с производителями над новым поколением средств перехвата дронов для защиты от реактивных российских беспилотников.

Об этом он написал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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О новых перехватчиках

По словам президента, разработки уже ведутся, испытания продолжаются, и все процессы ускоряются. Он подчеркнул, что Украине нужен рабочий инструмент защиты в достаточных объемах и с необходимой эффективностью.

Зеленский сообщил, что обсудил с министром обороны Евгением Хмарой и главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым шаги, которые могут ускорить достижение результата, и отметил, что финансовая основа для этой работы уже обеспечена.

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О ситуации на фронте

Зеленский также заслушал доклады о ситуации на фронте, отметив, что украинские войска защищают позиции и активно обороняются.

Глава государства отдельно поблагодарил воинов на Донетчине — 3-й армейский корпус, 66-ю и 125-ю механизированные бригады, а также 46-ю отдельную аэромобильную бригаду.

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