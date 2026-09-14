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Новини Ситуація на фронті Протидія безпілотникам РФ Індустрія дронів
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Тривають випробування нового покоління перехоплювачів проти реактивних "шахедів", - Зеленський. ФОТО

Індустрія дронів

Зеленський обговорив з Хмарою та Драпатим захист від шахедів

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо протидії російським "шахедам" та роботи з виробниками над новим поколінням перехоплювачів дронів для захисту від реактивних російських безпілотників.

Про це він написав у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Про нові перехоплювачі

За словами президента, розробки вже є, тривають випробування, і всі процеси прискорюють. Він наголосив, що Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю.

Зеленський повідомив, що обговорив з міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим кроки, які можуть пришвидшити результат, і зазначив, що фінансову основу для цієї роботи вже забезпечили.

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Про ситуацію на фронті

Зеленський також заслухав доповіді щодо ситуації на фронті, зазначивши, що українські війська захищають позиції та активно обороняються.

Голова держави окремо подякував воїнам на Донеччині — 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам, а також 46-й окремій аеромобільній бригаді.

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Зеленський обговорив з Хмарою та Драпатим захист від шахедів
Зеленський обговорив з Хмарою та Драпатим захист від шахедів
Зеленський обговорив з Хмарою та Драпатим захист від шахедів
Зеленський обговорив з Хмарою та Драпатим захист від шахедів

Автор: 

Зеленський Володимир (26972) ППО (4465) Драпатий Михайло (102) перехоплювач (188) Хмара Євгеній (77)
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Топ коментарі
+14
Яке воно кончене,це навіть в голові не вкладається.
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14.09.2026 16:27 Відповісти
+9
та почекай, лідоре. давай розберемо питання Кравченка і інших твоїх "свинарчуків" після яких ти мав застрелитись. Про випробування балаболістичних ракет ми ще послухаємо
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14.09.2026 16:29 Відповісти
+4
Балачки - профукали ми свої реактивні дрони
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14.09.2026 16:32 Відповісти

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