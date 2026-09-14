Тривають випробування нового покоління перехоплювачів проти реактивних "шахедів", - Зеленський. ФОТО
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо протидії російським "шахедам" та роботи з виробниками над новим поколінням перехоплювачів дронів для захисту від реактивних російських безпілотників.
Про це він написав у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Про нові перехоплювачі
За словами президента, розробки вже є, тривають випробування, і всі процеси прискорюють. Він наголосив, що Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю.
Зеленський повідомив, що обговорив з міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим кроки, які можуть пришвидшити результат, і зазначив, що фінансову основу для цієї роботи вже забезпечили.
Про ситуацію на фронті
Зеленський також заслухав доповіді щодо ситуації на фронті, зазначивши, що українські війська захищають позиції та активно обороняються.
Голова держави окремо подякував воїнам на Донеччині — 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам, а також 46-й окремій аеромобільній бригаді.
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