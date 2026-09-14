Тривають випробування нового покоління перехоплювачів проти реактивних "шахедів", - Зеленський. ФОТО

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо протидії російським "шахедам" та роботи з виробниками над новим поколінням перехоплювачів дронів для захисту від реактивних російських безпілотників.

Про це він написав у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про нові перехоплювачі

За словами президента, розробки вже є, тривають випробування, і всі процеси прискорюють. Він наголосив, що Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю.

Зеленський повідомив, що обговорив з міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим кроки, які можуть пришвидшити результат, і зазначив, що фінансову основу для цієї роботи вже забезпечили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада закупить для України ракети PAC-3 на 350 млн доларів та передасть AIM-9 і AIM-120, - Зеленський

Про ситуацію на фронті

Зеленський також заслухав доповіді щодо ситуації на фронті, зазначивши, що українські війська захищають позиції та активно обороняються.

Голова держави окремо подякував воїнам на Донеччині — 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам, а також 46-й окремій аеромобільній бригаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Здатна придушувати КАБи: українську систему РЕБ "Ай-Петрі" вперше показали на виставці в Польщі. ФОТОрепорта







