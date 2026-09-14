Канада закупить для України ракети PAC-3 на 350 млн доларів та передасть AIM-9 і AIM-120, - Зеленський

Канада закупить для України ракети-перехоплювачі PAC-3 до систем Patriot на 350 млн канадських доларів, а також надасть ракети AIM-9 та AIM-120, які використовуються для протиповітряної оборони. Крім того, Оттава допомагатиме Києву отримувати необхідне озброєння від інших країн.

Про це повідомив журналістам президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив глава держави, захист українського неба залишається одним із ключових пріоритетів. Питання посилення ППО він обговорював із прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

"Прем’єр-міністр оголосив закупівлю ракет для систем Patriot PAC-3 – антибалістичних ракет на суму 350 млн. Це пакет щодо ППО", – розповів Зеленський.

Окремо сторони обговорили постачання ракет AIM-9 та AIM-120. За словами президента, Україна використовує їх у системі протиповітряної оборони, зокрема для комплексів NASAMS, які захищають різні об’єкти, включно з енергетичною інфраструктурою.

Зеленський уточнив, що канадський пакет допомоги у сфері ППО передбачатиме як фінансування, так і безпосереднє постачання окремих ракет.

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Крім того, Київ та Оттава мають домовленості щодо отримання засобів від третіх країн. Для їх реалізації Карні має провести переговори з іншими лідерами.

"Є деякі домовленості, які потребують його прямого діалогу з іншими лідерами, які напряму Україні щось продати не можуть через різні причини", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про закупівлю для України ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем Patriot на суму 350 млн канадських доларів.

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