Канада надасть близько $250 млн на ракети-перехоплювачі для України, - Карні
Канада виділить 350 млн канадських доларів (близько $253 млн) на закупівлю ракет-перехоплювачів для України.
Про це заявив прем'єр-міністр Марк Карні під час пресконференції з президентом Зеленським, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Канада та Україна уклали угоду про постачання важливих перехоплювачів через JUMPSTART. Цей пакет обладнання вартістю 350 мільйонів доларів допоможе захистити народ України, її інфраструктуру та повітряний простір", - зазначив він.
Карні нагадав, що Канада виділила майже $9 млрд на військову допомогу Україні, $2 млрд з цієї суми - цьогоріч.
Також, за словами прем'єра, буде зроблено внесок у Фонд енергетичної безпеки України.
Що передувало?
- Нагадаємо, 10 вересня Україна та Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство.
- Карні заявив, що Канада вироблятиме мільйони безпілотників, третина з них піде Україні.
- Також Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії.
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