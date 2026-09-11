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Новини Допомога Україні від Канади
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Канада надасть близько $250 млн на ракети-перехоплювачі для України, - Карні

Канада допоможе посилити ППО України: подробиці

Канада виділить 350 млн канадських доларів (близько $253 млн) на закупівлю ракет-перехоплювачів для України.

Про це заявив прем'єр-міністр Марк Карні під час пресконференції з президентом Зеленським, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Канада та Україна уклали угоду про постачання важливих перехоплювачів через JUMPSTART. Цей пакет обладнання вартістю 350 мільйонів доларів допоможе захистити народ України, її інфраструктуру та повітряний простір", - зазначив він.

Карні нагадав, що Канада виділила майже $9 млрд на військову допомогу Україні, $2 млрд з цієї суми - цьогоріч.

Також, за словами прем'єра, буде зроблено внесок у Фонд енергетичної безпеки України.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, 10 вересня Україна та Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство.
  • Карні заявив, що Канада вироблятиме мільйони безпілотників, третина з них піде Україні.
  • Також Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії.

Читайте: Карні заявив про підтримку України на шляху до членства в НАТО та ЄС

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